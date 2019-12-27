В Украине стремительно сокращается промышленное производство

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине стремительно сокращается промышленное производство В Украине стремительно сокращается промышленное производство

Закрыть Отправить

В Госстате сообщили, что в Украине стремительно сокращаются объемы промышленного производства.

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что в Украине стремительно сокращаются объемы промышленного производства. А именно, в ноябре 2019 года объемы производства сократились на 7,5% по сравнению с ноябрем прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Наихудшим показателем оказался уровень падения производства в сфере энергетики, где промышленное производство уменьшилось на 9,3%. Кроме того, значительно сократилось производство инвестиционных товаров, производство которых сократилось на 9,1%.

Читайте: ЕБА обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по энергетике

В ассоциации металлургических компаний «Укрметалпром» сообщили, что металлургическая отрасль окончит год с наихудшими показателями за весь период независимости Украины. Также в ассоциации отметили, что все указанные процессы носят хаотичный характер, который оказывает негативное влияние на экономику Украины.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин за четыре месяца передал на приватизацию 530 госпредприятий.