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27.12.2019 г.
21:25 Укртелеком отложил анонсированное повышение тарифов: подробности
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В Минсоцполитики готовят план по улучшению жизни на пенсии

Главная » Последние новости » Новости общества » В Минсоцполитики готовят план по улучшению жизни на пенсии
 
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Наталья Ненюченко сообщила, что министерство работает над планом по улучшению жизни украинских пенсионеров

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что министерство работает над планом по улучшению жизни украинских пенсионеров, информирует enovosty.com/news.

Ненюченко отметила, что на сегодня количество украинских пенсионеров составляет 11 млн. человек, 70% из которых получают пенсию в размере менее 3 тысяч гривен. И это является гораздо меньше фактического прожиточного минимума

В Минсоцполитики готовят план по улучшению жизни на пенсии

Ненюченко подчеркнула, что у министерства есть план эффективной социальной политики, которая решает основные причины, а не последствия проблем. Замминистра сказала, что в министерстве создадут такую экосистему, которая позволит украинским пенсионерам жить активно и счастливо на пенсии

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 185

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