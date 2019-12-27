В Минсоцполитики готовят план по улучшению жизни на пенсии

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Наталья Ненюченко сообщила, что министерство работает над планом по улучшению жизни украинских пенсионеров

Заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко сообщила, что министерство работает над планом по улучшению жизни украинских пенсионеров, информирует enovosty.com/news.

Ненюченко отметила, что на сегодня количество украинских пенсионеров составляет 11 млн. человек, 70% из которых получают пенсию в размере менее 3 тысяч гривен. И это является гораздо меньше фактического прожиточного минимума

Ненюченко подчеркнула, что у министерства есть план эффективной социальной политики, которая решает основные причины, а не последствия проблем. Замминистра сказала, что в министерстве создадут такую экосистему, которая позволит украинским пенсионерам жить активно и счастливо на пенсии

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