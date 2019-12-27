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В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год

Главная » Последние новости » Новости общества » В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год
 
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Федоров назвал онлайн-услуги, которые появятся через год

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал онлайн-услуги, которые появятся через год, информирует enovosty.com/news.

Федоров сообщил, что через год в Украине появятся электронные паспорта, страховка, права и техпаспорт. Он подчеркнул, что перечисленные сервисы будут запущены в январе 2020 года. Следующим шагом является запуск электронного пенсионного удостоверения, ученического и студенческого билетов.

В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год

Министр отметил, что через год украинцы смогут ездить только со своим смартфоном и без единого бумажного документа. Кроме того, существует система QR-кодов, которая предоставит возможность проверить подлинность электронных документов.

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Кроме того, в Ураине в ближайшем времени появятся онлайн-услуги по открытию и закрытию компаний, уплаты налогов, изменению статуса компании и т.д.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 33

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