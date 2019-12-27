В Кабмине выступили против сбережений украинцев в валюте

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Алексей Гончарук сообщил, что необходимо бороться против сбережений украинцев в иностранной валюте

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что если существенный объем сбережений населения находится в иностранной валюте, то это негативно влияет на экономику, информирует enovosty.com/news.

Гончарук отметил, что с такой ситуацией необходимо бороться. Также премьер-министр сказал, что дедолларизация является экономическим оздоровлением, а усиление доверия к национальной валюте является положительным фактором для экономического развития.

Следует отметить, что согласно декларации 2019 года, премьер-министр Украины Алексей Гончарук имеет активы в валюте в размере 84 000 долларов США и 36 000 евро.

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