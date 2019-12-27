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18:34 Названы самые густонаселенные районы Киева
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18:13 В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год
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Киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы
 
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Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который продавал базы данных Государственной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленник продавал базы данных таможни на тематических хакерских форумах. Цена одной базы составляла 3000 долларов США.

Расчеты производились в криптовалюте. Сейчас Киберполиция устанавливает, каким образом происходила утечка информации с ограниченным доступом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 23

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