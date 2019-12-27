Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда

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Правительство утвердило законопроект о реформировании рынка труда

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин одобрил законопроект о реформировании рынка труда, которым предусматривается расширение социальных прав работников предприятий, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что основной целью реформы рынка труда является создание за 5 лет 1 000 000 новых рабочих мест. Премьер-министр подчеркнул, что законопроект содержит пять основных нововведений, к которым относятся расширение социальных прав работников предприятий, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда, увеличение числа легальных рабочих мест и доходов украинцев по всей стране, гармонизация украинского законодательства с международным.

Гончарук сообщил, что ожидает поддержки Верховной Рады. Поскольку данная инициатива является фундаментом для улучшения условий работы украинцев, увеличения заработной платы и открытия новых карьерных возможностей для всех украинцев .

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