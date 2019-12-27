Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Все фото »

Новости общества

27.12.2019 г.
19:22В Украине стремительно сокращается промышленное производство
18:52Киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы
18:13В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год
16:41Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда
16:36Новый украинский поезд вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express (ФОТО)
15:51Принято важное решение по бойцам-иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
15:23"Укртелеком" откажется от ряда услуг в 2020 году: подробности
Все новости общества

Аналитика

27.12.2019

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Резонанс вокруг заявления о достижении договоренности МВФ и Украины относительно трехлетней кредитной программы объемом 5,5 млрд долларов быстро затих, ...
26.12.2019

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, ...
26.12.2019

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного ...

Последние новости

27.12.2019 г.
19:22 В Украине стремительно сокращается промышленное производство
18:52 Киберполиция разоблачила хакера, который продавал базы данных Гостаможслужбы
18:34 Названы самые густонаселенные районы Киева
18:17 В Бостоне отменили выступление известного музыканта из-за поддержки им Путина и агрессии против Украины
18:13 В Минцифре рассказали, какие онлайн-услуги появятся через год
17:43 Александр Леонов рассказал о мерах, которые необходимо предпринять для увеличения промышленного производства
17:23 Все что нужно знать про экономику Украины 2019: десять важных цифр
17:16 В США тестируют новую модель Tesla (ВИДЕО)
16:51 Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова вместе
16:41 Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда
16:36 Новый украинский поезд вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express (ФОТО)
16:13 Росстат предсказал двукратное ускорение естественной убыли населения РФ
15:51 Принято важное решение по бойцам-иностранцам, защищавшим Украину на Донбассе
15:32 Кабмин за четыре месяца передал на приватизацию 530 госпредприятий
15:23 "Укртелеком" откажется от ряда услуг в 2020 году: подробности
15:04 В Украине анонсировали важную реформу в образовании
15:00 У малыша Йоды появился достойный конкурент: в Сети заговорили о малыше Сонике (ВИДЕО)
14:40 Япония отправит на Ближний восток свой эсминец
14:20 На карту Польши добавят еще 4 города
14:10 «Контрабандный» уголь из «Л/ДНР» в Украину почти не заходит – эксперт
14:00 Шведская компания Saab стремится выиграть 15-миллиардный контракт на производство истребителей для Индии
13:40 Дочь Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта поразила публику милым реверансом (ВИДЕО)
13:20 На электрокары в Украине с 1 января 2020 года будут ставить "зеленые" номера
13:10 Некоторые ситуации - критические: Как изменились цены на овощи и фрукты
13:00 Кот, который получил "леща" из ведра с рыбой, стал звездой Сети (ВИДЕО)
12:49 В РФ олигархи таинственно замолчали после встречи с Путиным
12:45 Есть над чем задуматься: 10 самых крупных техногенных катастроф, потрясших мир
12:30 Смертоносный МиГ-27 попрощается с индийским небом после четырех десятилетий службы
12:20 Добропольский горсовет призывает Зеленского не допустить закрытие угольных шахт из-за "поправки Геруса"
12:15 Знаменитости, которые покинули наш мир в 2019 году
12:00 Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО)
12:00 Урожайный год: Акции Apple взлетели до рекордных показателей
11:45 "Рупор" российского МИД Захарова опять оконфузилась странным танцем (ВИДЕО)
10:43 "Это происходит сейчас"? Украинцам сообщили хорошие коммунальные вести
10:40 Украинские новогодние игрушки становятся популярнее. Кто покупает украшения?
10:30 Слезоточивый газ и драка депутатов: Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания
10:14 Блогер рассказала, кто на самом деле радуется прибытию поезда в аннексированный Крым
10:06 На Подоле запустят праздничный трамвай: оплатить проезд можно колядками и танцами
09:45 Украине первый раз заплатили штраф из-за оккупации Крыма
09:32 На Донбассе враг атаковал украинских военных. Появились плохие новости
09:24 Дошло до Африки: РПЦ продолжает ссориться с другими церквями из-за ПЦУ
09:05 Известный журналист нашел объяснение внезапной дружбе Путина с Макроном
08:35 Украинцев забросают платежками за газ. В чём суть?
08:33 Эксперт рассказал, какой должна быть зарплата чиновника
08:26 У Зеленского решили, как будут регулировать работу СМИ. Какая информация окажется под запретом?
08:20 В Киеве заметили первый электрокроссовер от Mercedes-Benz (ФОТО)
08:19 Страшное крушение в Казахстане: Число жертв увеличилось
07:40 Сеть растрогали снимки собаки, одетой в куртку своей хозяйки (ФОТО)
07:30 Киев в новогодних огнях: в Сети появились завораживающие снимки (ФОТО)
07:15 Япония ошибочно заявила о падении северокорейской ракеты в водах у Хоккайдо
07:15 «Авада кедавра!»: Лингвисты расшифровали имена героев "Гарри Поттера"
00:07 Эксперты назвали самые худшие автомобили Европы за 30 лет
26.12.2019 г.
23:16 Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)
22:30 Специалистов заменят роботы: как избежать потери работы из-за развития искусственного интеллекта
21:59 Компания Lamborghini подарила своим страстным поклонникам суперкар (ВИДЕО)
21:48 СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»
21:35 Идеальные манеры: как дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вели себя на первой рождественской службе (ФОТО)
21:27 В киевских лесах проснулись агрессивные змеи из-за аномальной зимы
21:14 Европейцы начали понимать, как действует РФ и насколько серьезны ее устремления
20:43 Reuters: Стоимость нефти Brent стремительно растет
Все новости »

Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда
 
Печать Отправить на почту

 

 

Правительство утвердило законопроект о реформировании рынка труда

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин одобрил законопроект о реформировании рынка труда, которым предусматривается расширение социальных прав работников предприятий, информирует enovosty.com/news.

Гончарук подчеркнул, что основной целью реформы рынка труда является создание за 5 лет 1 000 000 новых рабочих мест. Премьер-министр подчеркнул, что законопроект содержит пять основных нововведений, к которым относятся расширение социальных прав работников предприятий, равные возможности для женщин и мужчин в сфере труда, увеличение числа легальных рабочих мест и доходов украинцев по всей стране, гармонизация украинского законодательства с международным.

Кабмин утвердил законопроект о реформировании рынка труда

Гончарук сообщил, что ожидает поддержки Верховной Рады. Поскольку данная инициатива является фундаментом для улучшения условий работы украинцев, увеличения заработной платы и открытия новых карьерных возможностей для всех украинцев .

Читайте: Милованов сообщил, что реформа занятости позволит школьникам легально трудоустраиваться


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Солнце и море: Летний отдых зимой
Все статьи


Читайте также

Стало известно, что ожидает от Украины МВФ для утверждения новой программы
 Милованов сообщил, что реформа занятости позволит школьникам легально трудоустраиваться
Украинские воинские части переведут на новую систему питания: детали
 В Украине запустили электронный кабинет застройщика
Смолий сообщил, что инфляция в Украине продолжит замедляться
 Украина и НАТО подписали обновленную дорожную карту по оборонно-техническому сотрудничеству
"Россия поставила деньги выше морали" - резкое заявление главы USADA
 Associated Press: Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы

Армия

Реактивная система залпового огня «Ураган»
Пулемет Калашникова модернизированный КМ-7.62
Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Ракета крылатая «Нептун»
Вся армия    >>

Персоны

Мирча
ЛУЧЕСКУ
Виктор
ЧУМАК
Алексей
ГАРАНЬ
Давид
САКВАРЕЛИДЗЕ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Соцсети смеются над новогодней елкой в Тбилиси и уже придумали кучу мемов (ФОТО) (9124)

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (9117)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (6146)


Экономические новости youtube

Рынок земли



help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 