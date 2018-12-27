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Археологи раскопали военную базу древних персов

Главная » Последние новости » Новости общества » Археологи раскопали военную базу древних персов
 
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В северном регионе Израиля обнаружили предположительно «военный городок», который использовал царь Персии.

На территории Израиля археологи раскопали городок, который существовал 2500 лет назад и который царь Камбис II мог использовать в качестве базы для своих воинов. Отметим, что как раз с этого места персы организовали наступление на египтян, информирует enovosty.com/news, информирует enovosty.com/news.

Данную военную базу ученые раскопали во время работ на холме Тель Кейсан, находящемся в Галилее. Поселение здесь обитало уже в бронзовом веке, поэтому для археологов это место так важно. Первые раскопки велись здесь еще в 1935 году.

Во время же недавних работ на Тель Кейсане ученые раскопали в недрах, которые датируются временами персидского правления, огромную яму. В ней, помимо органики, находятся керамические обломки и сосуды для варки еды. Установлено, что некоторая посуда была изготовлена в Финикии, а часть в Греции.

Камбис II правил на протяжении 530-522 годов до н.э.. Он прославился тем, что организовал военный поход на Египет. Кроме персов в его войске служили наемники из Греции. Также у Камбиса не было своего флота. Из-за этого он вынужден был использовать финикийские корабли. Собственно, наличие в войске греков и финикийцев, а также обнаружение на холме Тель Кейсан посуды из Греции и Финикии натолкнуло археологов на предположение о военной базе.

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Справка. Персы вышли на арену истории в 6 веке до нашей эры. Этот народ до сих пор считают очень загадочным. Цивилизации, которые проживали возле персов, сочиняли о них разные истории. В них активно описывался их большой рост, могучесть и сила воли. Персы добыли славу сильного и отважного народа. Геродот заявлял, что они ходили в шкурах и носили колпаки из войлока. По его словам, они не питали тягу к золотым и серебряным изделиям.


Автор: Катерина Лукьянчук
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