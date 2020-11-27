СБУ блокировала масштабное подпольное производство патронов (ВИДЕО)

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СБУ блокировала масштабное подпольное производство патронов для огнестрельного оружия

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве масштабное подпольное производство патронов для огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Злоумышленники арендовали цех на территории одного из столичных предприятий, где установили специальное оборудование. Клиентов сообщники подыскивали на специализированных интернет-ресурсах и страницах в соцсетях. Патроны заказчики получали почтовыми отправлениями.

По предварительным выводам, организаторы ежедневно изготавливали в 10 000 патронов. Несмотря на отсутствие каких-либо лицензий и разрешений, злоумышленники даже маркировали продукцию собственным «брендом». Патроны также не проходили необходимую сертификацию на соответствие установленным стандартам.

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Продолжается досудебное следствие. Операция проводилась совместно со следователями Шевченковского УП ГУ Нацполиции в г.Киеве под процессуальным руководством городской прокуратуры.