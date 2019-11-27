СБУ блокировала деятельность двух нарколабораторий
Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух нарколабораторий по производству психотропных веществ
СБУ пресекла деятельность двух нарколабораторий по производству психотропных веществ в Запорожье и Николаевщине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.
В Запорожье четверо местных жителей сбывали дилерам метамфетамин собственного производства. Психотропы варили в квартире одного из участников группы, а прекурсоры заказывали через интернет. С «конвейера» дельцов ежемесячно «сходило» до двух килограммов психотропного вещества на сумму более миллиона гривен по расценкам черного рынка.