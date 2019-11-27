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20:59 Террористы развязали новые бои на Донбассе: ранен боец ВСУ
20:42 СБУ блокировала деятельность двух нарколабораторий
20:22 "Айтишникам" на 3-й группе РРО не понадобится, - Верланов
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СБУ блокировала деятельность двух нарколабораторий

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Сотрудники СБУ пресекли деятельность двух нарколабораторий по производству психотропных веществ

СБУ пресекла деятельность двух нарколабораторий по производству психотропных веществ в Запорожье и Николаевщине. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует enovosty.com/news.

В Запорожье четверо местных жителей сбывали дилерам метамфетамин собственного производства. Психотропы варили в квартире одного из участников группы, а прекурсоры заказывали через интернет. С «конвейера» дельцов ежемесячно «сходило» до двух килограммов психотропного вещества на сумму более миллиона гривен по расценкам черного рынка.