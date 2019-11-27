Facebook будет платить зарегистрированным пользователям за прохождение опросов

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В компании Facebook сообщили, что будут платить зарегистрированным пользователям за прохождение опросов

В компании Facebook сообщили, что запустили специальное приложение Viewpoints, предоставляющее возможность зарегистрированным пользователям соцсети получить деньги за прохождение опросов, информирует enovosty.com/news.

Сейчас приложением уже действует в США, а с 2020 года Facebook планирует запустить его в других странах мира

Для того, чтобы пользоваться приложением необходимо зарегистрироваться через свой личный аккаунт в Facebook, указать имя, страну проживания, адрес электронной почты, дату рождения и пол.

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В компании Facebook обещают, что вся информация останется конфиденциальной и не будет продаваться. За участие в опросах пользователям будут начислять бонусные баллы, которые можно будет перевести на счет в PayPal