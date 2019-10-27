Ученые научили крысу водить автомобиль (ВИДЕО)

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Исследователи научили крысу самостоятельно ездить на автомобиле. Животное довольно хорошо усвоило принцип работы транспортного средства.

В университете Ричмонда ученые под руководством Келли Ламберт провели забавный эксперимент. Специалисты решили научить крысу водить машину. И им это удалось, информирует enovosty.com/news.

На днях на видеохостинге YouTube появился видеоролик, демонстрирующий необычный навык грызуна. Хвостатый «водитель» сдавал на права на небольшом транспортном средстве, изготовленном из пластиковых бутылок и игрушечных автозапчастей. За каждое достижение крысу награждали вкусным злаковым шариком.

Животное управляло машиной с помощью трех рычагов, которые отвечали за езду прямо, влево и вправо. В результате крыса смогла не только передвигаться, но и совершать сложные маневры.

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В ходе исследование также изучалось влияние вождения на мозг животных. Оказалось, что езда на машине расслабляла крыс. Мозг довольно легко адаптировался к новым задачам.

В будущем ученые намерены создать для крыс еще более сложные тесты. С их помощью будут изучать изменения в мозге, которые потенциально смогут помочь в создании новых способов лечения болезней головного мозга у людей.