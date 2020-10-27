Турция углубляет сотрудничество с «Укроборонпром»

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Турция углубляет сотрудничество с предприятием, входящим в "Укроборонпром"

22 октября состоялся визит турецкой делегации на Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», по итогам которого заключен меморандум о партнерстве, информирует enovosty.com/news.

Представители турецкой компании LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. во главе с Халук Байрактара встретились с представителями предприятия, государственного концерна «Укроборонпром» и народными депутатами, осмотрели производственные мощности и возможности «Зари».

По результатам визита стороны заключили меморандум, закрепляющий общее намерение всесторонне углублять взаимовыгодные отношения. На подписании документа присутствовали председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия и народные депутаты от Николаева.

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Углубление сотрудничества между двумя странами стало результатом серии рабочих встреч Президента Украины, народных депутатов и чиновников в сфере безопасности и обороны с высшим руководством Турецкой Республики, состоявшихся накануне.

Во время встречи с турецкой делегацией стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства и поставки продукции гражданского и военного назначения, а также потенциальных совместных проектов в энергетике и инфраструктуре.