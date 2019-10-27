Сегодня Украина отмечает День автомобилиста

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Каждый год в последнее воскресенье октября в нашей стране празднуют День автомобилиста. Этот день признан официальным праздником.

Сегодня, 27 октября, в Украине празднуют День автомобилиста. Этот праздник имеет статус профессионального и официального. Отмечают его каждый год в последнее воскресенье октября, информирует enovosty.com/news.

В этот день принято поздравлять тех, чья деятельность тесно связана с автомобильным транспортом и дорожным хозяйством. В Украине День автомобилиста отмечают с 1993 года. Именно тогда президент Леонид Кравчук подписал указ № 452/93 под названием «О дне автомобилиста и дорожника».

Патрульная полиция Украины уже поздравила всех автомобилистов нашей страны с важной датой. Правоохранители призвали украинцев беречь себя и друг друга. «Хорошей и легкой дороги», — написали на своей странице в Facebook патрульные.

В этот день автомобилистам и дорожникам принято преподносить полезные подарки. Дарить можно наборы инструментов, обложки на права, автомобильные коврики, всевозможные прикольные наклейки, видеорегистраторы и другие полезности. Скорее всего, в окружении каждого человека есть тот, кого сегодня стоит поздравить.

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