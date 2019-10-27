РусУкр

Фото недели

Как выглядели диснеевские герои в самом начале

Все фото »

Новости общества

27.10.2019 г.
17:42Ученые научили крысу водить автомобиль (ВИДЕО)
15:43Сегодня Украина отмечает День автомобилиста
15:14Папа Римский может разрешить женатым мужчинам становиться священниками
26.10.2019 г.
16:50Тренды осени 2019: определены самые модные свитера
15:20На станцию Академик Вернадский к украинским полярникам пришел пингвин (ФОТО)
25.10.2019 г.
22:20Кошка-фитоняшка: Сеть взорвал видеоролик с худеющей на беговой дорожке кошкой (ВИДЕО)
21:59Воинам ВСУ массово шлют фейковые СМС: подробности
Все новости общества

Аналитика

25.10.2019

Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами"

Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со слугами
В Кремле сделали громкое заявление по Донбассу, Германия не захотела снимать санкции с Российской Федерации, а "слуги народа" оказались увязаны в новый ...
24.10.2019

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации

Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации
Россию "обломали" в суде из-за Крыма, премьер-министр Гончарук показал программу развития экономики, Кабмин решил признавать некоторые документы ОРДЛО, ...
24.10.2019

Никчемный пиар антикоррупционного стукачества

Никчемный пиар антикоррупционного стукачества
Принятие Верховной Радой законопроекта № 1010 о внесении изменений в закон о коррупции относительно обличителей коррупции, получивший неофициальное название ...

Последние новости

27.10.2019 г.
17:42 Ученые научили крысу водить автомобиль (ВИДЕО)
16:45 Трамп: Главарь ИГИЛ убит
16:32 Полицейские поймали в Киеве клофелинщика
15:43 Сегодня Украина отмечает День автомобилиста
15:14 Папа Римский может разрешить женатым мужчинам становиться священниками
14:39 Дифтерия на Закарпатье: в Ужгород доставили дополнительные флаконы сыворотки
13:55 Дефицит бюджета США достиг рекордного значения
13:15 Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
13:04 Герус сбежал с эфира "Свободы слова" Шустера
12:47 Венецианская комиссия прибыла в Украину для анализа языкового закона
12:03 Украинские военнослужащие присоединятся к марафону Морской пехоты США
26.10.2019 г.
19:45 В Евросоюзе могут отстрочить процедуру отмены перевода часов
19:00 На Тернопольщине зафиксировали случай дифтерии
18:16 Создан искусственный лист, имитирующий фотосинтез
17:30 Аброськин: Во время переезда в спецвагоне заключенный убил конвоира
16:50 Тренды осени 2019: определены самые модные свитера
16:19 Назначен новый руководитель Луганской ОГА
16:14 Поправка Геруса по импорту электроэнергии из РФ отменяет санкции против Кремля, - Ляшко
16:00 Полицейские задержали мужчину, сообщившего о минировании Запорожской АЭС
15:44 Поправка Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из РФ, является государственным преступлением – Кучеренко
15:20 На станцию Академик Вернадский к украинским полярникам пришел пингвин (ФОТО)
14:55 На Днепропетровщине произошла утечка азота
14:34 В черниговской школе зафиксирована вспышка гепатита: возбуждено уголовное дело
13:48 Россия получила Ближний Восток в подарок от Трампа, - СМИ
12:58 Плавучая камера пыток нацистов: В СМИ раскрыли жуткие детали
12:38 Украина отказывается от автомобильных номеров: что делать водителям
12:00 Туман не уходит: Где в Киеве самый чистый воздух
11:25 Шум в ушах: Когда нужно бить тревогу
10:54 Громкий провал с Крымским мостом: оккупанты пошли на хитрую уловку (ФОТО)
10:46 В Украине могут снова начать призывать в армию с 18 лет
10:37 Аналитик рассказал, какой должна быть "формула мира" для Донбасса
10:33 Неожиданно и непривычно: Синоптики порадовали прогнозом погоды в Украине
10:27 Трамп пожаловался главе Apple на новый iPhone
09:57 Лучше многих людей: Ученые научили крыс водить и парковать машины (ВИДЕО)
09:01 Эксперт рассказал, когда РФ способна устроить обострение на Донбассе
08:55 В Сети поделились интересным рассказом о ночной жизни в Донецке
08:49 Стало известно, в чём опасность силиконовой груди
08:42 Враг подло ударил по ВСУ: Украина несет потери
08:17 Сколько украинцев останутся без субсидий
25.10.2019 г.
22:50 В Китае стартовали продажи нового электрического седана с запасом хода 400 км (ФОТО)
22:35 Французская армия получит модернизированные самолеты Dassault Atlantique 2
22:20 Кошка-фитоняшка: Сеть взорвал видеоролик с худеющей на беговой дорожке кошкой (ВИДЕО)
22:10 В Сети показали так и не попавший в серийное производство советский кабриолет (ФОТО)
22:00 Google заявил о долгожданном квантовом прорыве, который может изменить вычисления
21:59 Воинам ВСУ массово шлют фейковые СМС: подробности
21:42 В Афинах "мусорный хаос": дворники объявили забастовку
21:27 В Сахаре построили самую мощную в мире солнечную электростанцию (ВИДЕО)
21:07 На Донбассе украинские бойцы подорвались на растяжке
20:54 Associated Press: Хакеры провели кибератаки на агенства ООН
20:29 На Черниговщине вспышка гепатита: 12 детей в больнице
20:17 В Калифорнии бушуют лесные пожары (ВИДЕО)
19:57 Reuters: В ЮАР хакеры заблокировали компьютеры горсовета
19:30 В Ираке протестующие сожгли здание администрации
19:12 Степная орлица едва не разорила орнитологов
18:53 В столице минеры опять устроили панику: подробности
18:41 Александр Палий рассказал о влиянии гендерного равенства на экономический рост
18:21 В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке
17:52 В КГГА пообещали, что тариф на тепло не вырастет
17:30 В столице задержан хакер, которого разыскивали правоохранительные органы США
17:16 Кулеба назвал условие для достижения "экономического чуда"
Все новости »

Сегодня Украина отмечает День автомобилиста

Главная » Последние новости » Новости общества » Сегодня Украина отмечает День автомобилиста
 
Печать Отправить на почту

 

 

Каждый год в последнее воскресенье октября в нашей стране празднуют День автомобилиста. Этот день признан официальным праздником.

Сегодня, 27 октября, в Украине празднуют День автомобилиста. Этот праздник имеет статус профессионального и официального. Отмечают его каждый год в последнее воскресенье октября, информирует enovosty.com/news.

В этот день принято поздравлять тех, чья деятельность тесно связана с автомобильным транспортом и дорожным хозяйством. В Украине День автомобилиста отмечают с 1993 года. Именно тогда президент Леонид Кравчук подписал указ № 452/93 под названием «О дне автомобилиста и дорожника».

Патрульная полиция Украины уже поздравила всех автомобилистов нашей страны с важной датой. Правоохранители призвали украинцев беречь себя и друг друга. «Хорошей и легкой дороги», — написали на своей странице в Facebook патрульные.

В этот день автомобилистам и дорожникам принято преподносить полезные подарки. Дарить можно наборы инструментов, обложки на права, автомобильные коврики, всевозможные прикольные наклейки, видеорегистраторы и другие полезности. Скорее всего, в окружении каждого человека есть тот, кого сегодня стоит поздравить.

Читайте: Трамп планирует восстановить торговые привилегии для Украины


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 161

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Внезапный подарок США Украине, TV-блэкаут и новый скандал со "слугами"
Итоги дня: Новая победа над Россией, признание документов ОРДЛО и школьные инновации
Никчемный пиар антикоррупционного стукачества
Итоги дня: Громкие новшества для водителей, угроза в Черном море и отмененные санкции
Итоги дня: Судьбоносные решения мировых лидеров, вердикт по Brexit и "детектор лжи" для "слуг народа"
Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?
Итоги дня: Квартальный скандал, современный вертолёт-НЛО и угарная тревога
«Источники войны» Эрдогана. Третья турецко-курдская война в Сирии и ее последствия
Итоги дня: 2020 год в цифрах, шифры Разумкова и сильный ответ "Нафтогаза" "Газпрому"
Землю спекулянтам и олигархам?! Часть 3
Все статьи


Читайте также

Трамп планирует восстановить торговые привилегии для Украины
 Стало известно, когда над Украиной исчезнет туман
В Украине открыли доступ к реестру свидетельств о регистрации авто
 В Украине появится уникальный киберполигон: все подробности нового проекта
Будем собирать налоги там, где мы их никогда не собирали, - Николай Тищенко (ВИДЕО)
 Метеорологи рассказали, что происходит с воздухом над Украиной
В Украине взлетят цены на газ для бизнеса
 В Украине не хотят откладывать экологические нормы Евро-6 до 2025 года

Армия

Самоходная гаубица 152-мм 2С5 «Гиацинт-С»
Самолет «KARLSSON»
Баллистическая ракета М45 (Франция)
Бронетранспортер БТР-70ДИ-02 «Свитязь»
Вся армия    >>

Персоны

Юрий
ЛУЦЕНКО
Андрей
САДОВЫЙ
Валерия
ГОНТАРЕВА
Максим
ШКИЛЬ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей — отчет Всемирного банка

Паспортный контроль в Борисполе: Почему это не работает так, как работает во всем мире?

Весенне-летний отпуск: Какие страны выбирают украинцы

От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера


Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

Пиар


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 