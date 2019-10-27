Папа Римский может разрешить женатым мужчинам становиться священниками

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Ватиканские епископы просят Папу Римского Франциска принять революционное решение – разрешить женатым вступать в сан священников.

Как сообщается на официальном ресурсе Ватикана, собрание епископов обратилось к главе католической церкви с просьбой разрешить женатым мужчинам становиться священниками. Однако на данный момент речь идет только об одном регионе на планете – об Амазонии. Именно в этой части Южной Америки ощущается сейчас острая нехватка священников, информирует enovosty.com/news.

Если Папа Римский согласится на такое предложение, то мужчины, состоящие в браке, впервые за тысячу лет, смогут быть священниками. В Ватикане сообщают, что добыть этот сан будет очень непросто, кандидатов ждет жесткий отбор. Служить церкви смогут только те, кто создал крепкую семью, является уважаемым человеком среди других и получил церковное образование.

Помимо этого, во время собрания обсуждался также вопрос возможности женщинам занимать некоторые церковные должности. В частности, предлагалось разрешить им принимать им сан диакона (смогут проводить некоторые обряды, такие как: венчание, крестины и отпевания).