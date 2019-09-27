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СБУ блокировала масштабную оптовую торговлю фальсифицированным алкоголем

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Сотрудники СБУ блокировали масштабную оптовую торговлю фальсифицированным алкоголем

В Житомирской области СБУ блокировала масштабную оптовую торговлю фальсифицированным алкоголем, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители обнаружили в Коростене складские помещения, где хранилась фальсифицированная водка. Подделка была замаскирована под видом зарегистрированных брендов отечественных производителей. По оперативной информации СБУ, обнаруженный фальсификат дельцы реализовывали крупными партиями через места мелкооптовой торговли. Расчет за поставки товара осуществлялся исключительно наличными.

Во время санкционированных следственных действий выявлено черную бухгалтерию и 20 000 бутылок контрафактного алкоголя с поддельными акцизными марками, которые были упакованы и готовы к отгрузке покупателям. Также с оптовых баз и мест розничной торговли, расположенных в областном и районных центрах региона, изъято еще свыше тысячи единиц фальсификата.

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В Житомире правоохранители задержали грузовой автомобиль, переоборудованный для перевозки спирта, в котором злоумышленники замаскировали семь 200-литровых емкостей с суррогатом.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Операция проводилась совместно со следователями полиции и прокуратурой.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 315

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