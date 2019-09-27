Reuters: В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании в период руководства сына Байдена

Главная » Последние новости » Новости общества » Reuters: В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании в период руководства сына Байдена Reuters: В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании в период руководства сына Байдена

Закрыть Отправить

В НАБУ сообщили, что не ведут расследования деятельности компании «Burisma» в период руководства сына Байдена

В сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины говорится, что украинское расследование в отношении газовой компании «Burisma» сосредоточено исключительно на деятельности компании до того времени, как Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, был включен в состав совета директоров, — сообщают Полина Иванова и Павел Политюк в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Высокопоставленный чиновник в Генеральной прокуратуре сказал, что ни один из Байденов не был вызван для допроса в связи с этим расследованием. Украина начнет расследование того периода деятельности компании, когда Хантер Байден был связан с Burisma, только в том случае, если в Украине появятся новые убедительные свидетельские показания. Но украинская прокуратура не может начать расследование по собственной инициативе, основываясь исключительно на комментариях, которые в настоящее время делаются в Соединенных Штатах.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле с просьбой выяснить, не пытался ли Джо Байден заблокировать расследование причастности его сына к компании «Burisma»

Читайте: Associated Press: Северная Корея призывает Трампа сделать смелый шаг к возобновлению дипломатии

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что на сегодня продолжается расследование относительно разрешений, выдаваемых сотрудниками Министерства экологии на использование природных ресурсов ряду компаний, управляемых Burisma. В заявлении говорится, что деятельность компании расследуется за период 2010-2012 гг. И это было до того, как компания наняла Хантера Байдена. «Изменения в составе совета директоров Burisma Limited произошли только в мае 2014 года, и поэтому не являются и никогда не были предметом расследования», — говорится в заявлении бюро.