Назвали две черты характера, которые выдают людей с высоким IQ

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Ученые доказали, что люди обладающие высоким интеллектом также имеют и набор определенных черт характера.

В ходе исследования было доказано, что умным людям свойственно быть добрыми и честными. Чаще всего у них отсутствует агрессия и во всем они опираются на совесть, информирует enovosty.com/news.

Добровольцами эксперимента стали более тысячи пар близнецов. Отметим, что те, чьи показатели умственного интеллекта были ниже, демонстрировали асоциальное поведение.

Также для таких людей тяжело сформировать команду, которая была бы целостная. Такие люди просто не умеют компоновать. А вот индивиды с высоким IQ умеют работать в команде и налаживать там работу.