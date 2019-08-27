Болтон сообщил о скорой встрече Зеленского с Трампом и предупредил об угрозах «долговой дипломатии»

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Джон Болтон прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, чтобы подготовить встречу президента США Дональда Трампа с Зеленским и предупредил об угрозах «долговой дипломатии» с Китаем

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подготовить встречу президента США Дональда Трампа с новым украинским президентом, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Визит Болтона стал первым официальным визитом Джона Болтона в Украину после победы Зеленского на президентских выборах. Вашингтон является главным союзником Украины. Он ввел санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году и поддержку промосковских сепаратистов на востоке Украины.

«Для меня это возможность поговорить о наших приоритетах и услышать о их приоритетах», — сказал Болтон журналистам, добавив, что встреча Трампа и Зеленского вероятно пройдет в ближайшее время. «Мы ожидаем, что у них будет шанс поговорить в Польше», — сказал он. Напомним, Трамп планирует отправится в Польшу и Данию на следующей неделе.

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Джон Болтон, который в среду проведет переговоры с Зеленским, сообщил журналистам на брифинге, что существует серьезная угроза в деловых отношениях с Китаем, который предлагает якобы привлекательные финансовые условия, что ведет к серьезной зависимости. «Мы называем это долговой дипломатией. Это очень серьезная проблема», — сказал он.