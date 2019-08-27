СБУ разоблачила деятельность масштабной наркогруппировки

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Сотрудники СБУ разоблачили деятельность масштабной наркогруппировки, среднемесячный доход которой составлял примерно 4 миллиона гривен.

В Киеве разоблачена наркогруппировка, специализирующаяся на незаконном изготовлении и реализации психотропных веществ, — сообщает СБУ , информирует enovosty.com/news.

Оперативники СБУ установили, что двое жителей столицы, один из которых ранее был судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи. Подпольные цеха злоумышленники обустроили в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях. Там они изготавливали ежемесячно почти 10 килограммов психотропных. Готовый «товар» фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично на Черниговщине через разветвленную сеть дилеров.

По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 миллиона гривен. Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из автозаправочных станций в Бориспольском районе при попытке продажи двух килограммов амфетамина на сумму 800 000 гривен по ценам черного рынка.

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Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона.