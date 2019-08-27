Космические снимки: астронавт запечатлел масштабный амазонский лесной пожар (ФОТО)

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Астронавт Европейского космического агентства прислал на Землю новые ужасающие снимки. На них запечатлен разбушевавшийся в Амазонии лесной пожар.

Лука Пармитано, астронавт из Европейского космического агентства, сфотографировал из космоса лесной пожар в Бразилии. Масштабное возгорание выглядит очень зрелищно, информирует enovosty.com/news.

Снимки итальянский астронавт обнародовал на собственной странице в Твиттере.

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В посте он отметил, что на фотографиях зритель может увидеть дым, который распространяете на тысячи километров. Также на снимках запечатлены десятки горящих очагов леса.

Напомним, что масштабные лесные пожары в амазонских лесах начались в начале августа. «Легкие планеты» горят с невероятной мощностью, а число очагов возгорания постоянно увеличивается. По данным ВВС, в Бразилии в августе текущего года насчитывается 72 тысячи пожаров. На Саммите G7 Бразилии даже предложили финансовую помощь на тушение возгорания, однако администрация президента Бразилии отказалась от нее.

Справка. Амазонский дождевой лес – самый большой в мире. Он очень важен для человечества, потому что не только абсорбирует вредные выбросы, но и значительно замедляет глобальное потепление.