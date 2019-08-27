Британская семья с помощью металлоискателя нашла клад стоимость 6 млн долларов

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В Великобритании обнаружен древний клад монет. Средневековые пенни эксперты оценили в 6,2 млн долларов.

В Великобритании семья с металлоискателем нашла 2,5 тыс. древних монет 11 века. До нашего времени все они сохранилась в очень хорошем состоянии, информирует enovosty.com/news.

Семья, обнаружившая ценный клад, обратилась в полицию. Монеты были переданы в музей для проведения оценки. В ходе анализа оказалось, что они были отчеканены во время правления последнего короля-англосакса Гарольда ІІ Годвинсона (1066 – 1072 гг.). На все монетах присутствует надпись монетного двора.

Эксперты называют найденный клад – уникальным явлением. Семья нашла огромную сумму денег для того времени. В связи с этим исследователи считают, что владельцем находки мог быть сам король или же очень почтенный чиновник, приближенный к королевскому двору.

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Британский музей заявил, что найденный клад на несколько миллионов дороже, нежели знаменитый на весь мир Стаффордширский клад золотых украшений, найденный охотником поблизости Бирмингема в 2009 году.