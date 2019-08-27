Археологи нашли доказательства войны, описанной в Библии

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Ученые обнаружили на территории Иордании алтарь возрастом 2,8 тыс. лет. Эксперты считают, что он приоткрывает занавес древней войны, в которой моавитяне сражались с Израилем.

Археологи раскопали в поселке Хирбат-Атаруз (Иордания) древний алтарь. Они считают, что нашли доказательство войны моавитян против Израиля, описанной в Библии, информирует enovosty.com/news.

Алтарь возрастом 2,8 тыс. лет был найден на территории древнего святилища. В далекие времена именно на этой территории располагался город Атафор.

Алтарь изготовлен из камня и имеет цилиндрическую форму. Моавитяне украсили его двумя надписями. Также на артефакте записаны цифры с помощью иератики (древняя система письма в Египте).

Эксперты считают, что алтарь был изготовлен после восстания царя Меша против Израиля. Именно Меш завоевал Атафор и другие израильские города. В Библии упоминается этот мятеж. В священном писании сказано, что Меш пошел на Израильское царство с войной из-за вынужденной ежегодной дани, которую моавитяне должны были выплачивать.

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На данный момент алтарные надписи – в процессе расшифровки. Известно лишь, что в одной из них речь идет о грабеже города Мешем.