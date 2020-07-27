В восточной Украине прекращение огня вступило в силу, — The Washington Post

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В восточной Украине прекращение огня вступило в силу согласно договоренностям, достигнутым Трехсторонней контактной группой

Террористические группировки на Донбасе с 27 июля должны полностью прекратить огонь по войскам ВСУ согласно новому соглашению о «полном и всеобъемлющем» прекращении огня, что должно привести к реализации следующих мер по урегулированию шестилетнего конфликта. Об этом сообщает The Washington Post , информирует enovosty.com/news.

Зеленский, в свою очередь, настаивает на необходимости освобождения всех украинцев, арестованных на востоке Украины, в аннексированном Крыму и России.

Напомним, новое соглашение о прекращении огня было достигнуто членами Трехсторонней контактной группы в среду, 22 июля

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