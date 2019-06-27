Определены продукты, которые вскоре могут исчезнуть во всем мире

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Из-за климатических изменений на Земле может пропасть ряд привычных для многих продуктов.

Глобальное потепление вносит коррективы в питание людей. Ученые уверены, что уже сейчас существует угроза исчезновения многих привычных продуктов питания: от картофеля до бананов. Однако первая тройка кандидатов на исчезновения выглядит следующим образом, информирует enovosty.com/news.

1. Кофе. Данный крепкий напиток вскоре может превратиться в деликатес. Дело в том, что для выращивания растений нужен довольно специфический климат: тропические температуры, высокогорье, частые осадки. Подобных регионов на Земле с каждым годом становиться все меньше и меньше. Исследователи подсчитали, что до 2050 года в два раза уменьшится территория, которая подходит для выращивания кофе. Интересен и тот факт, что в Танзании за последние 50 лет в два раза сократилась урожайность кофейных зерен.

2. Шоколад. Деревья какао очень чувствительны и требовательны к изменению погоды. Эти растения нуждаются в постоянно высоких температурах, большой влажности, обильных дождях, большом количестве солнечного света и защите от сильных порывов ветра. Эксперты считают, что уже до 2030 года выращивать шоколадные деревья будет нерентабельно. Уже сейчас большинство фермеров в Африке и Индонезии отказываются от выращивания какао-бобов и переходят на производство пальмового масла или каучука.

3. Арахис. Данная культура также нуждается в стабильном климате. Когда дождей мало – семена вовсе не прорастают, когда много – покрываются плесенью и болеют. В 2011 году в США уже был масштабный неурожай арахиса, тогда цена на этот орех взлетела в полтора раза.

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