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Определен лучший ресторан в мире

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Стал известен победитель премии The World’s 50 Best Restaurants. Церемония вручения наград прошла в Сингапуре.

Ежегодный рейтинг 50-ти лучших ресторанов планеты в 2019 году возглавил Mirazur, находящийся во Франции. Заведение расположилось в живописном месте – в прибережном городе Ментоне, информирует enovosty.com/news.

Таким образом, ресторан Mirazur может в этом году ожидать толпу «гурманов-паломников» со всего мира. Шеф-поваром заведения значится Мауро Колагреко. Мужчина является итальянцем, но имеет аргентинские корни.

Ресторан-победитель может похвастаться уникальной кухней, в которой преобладают блюда из рыбы. Из его окон открывается очень красивый вид на Ривьеру.

Открытие Mirazur состоялось в 2006 году. Добавим, что в этом году ему также вручили третью звезду Michelin.

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В первую пятерку рейтинга The World’s 50 Best Restaurants вошли также рестораны Noma (Дания), Asador Extebarri (Испания), Gaggan (Таиланд) и Geranium (Дания).

Во время церемонии The World’s 50 Best Restaurants была также определена лучшая шеф-повар-женщина. Ею стала Даниелла Сото-Инес мексиканского происхождения, работающая в нью-йоркском Cosme. Лучшим поваром-кондитером назвали Джессику Преальпато, насладиться лакомствами которой можно в парижском ресторане Alain Ducasse au Plaza Athénée.


Автор: Катерина Лукьянчук
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