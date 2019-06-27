Киберполиция обезвредила преступную группировку, сотрудничавшую с российскими хакерами

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Киберполиция обезвредила преступную группировку, сотрудничавшую с российскими хакерами. Хакеры создавали вирусы, а двое украинский граждан их сбывали на закрытых хакерских форумах, получая за это процент от продаж

Киберполицией разоблачена преступная группа, сотрудничавшая с российскими хакерами, — сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Хакеры создавали вирусы типа криптомайнер и «stealer», а двое украинский граждан их сбывали на закрытых хакерских форумах, получая за это процент от продаж. Для анонимизации платежей злоумышленники использовали российские платежные системы.

Созданные вредоносные программы использовались в операционных системах Windows для майнинга криптовалют. Кроме того, злоумышленники имели возможность вмешиваться в работу компьютеров и копировать персональную и биллинговую информацию владельцев пораженных компьютеров. Среди таких данных — логины, пароли, файлы cookie, данные про кошельки криптовалют, доступы к онлайн-банкингу и т.д.

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