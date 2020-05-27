Ученые установили, что чашку кофе можно заменить обычной прогулкой
Ученые установили, что ходьба на беговой дорожке эквивалентна дозе кофеина
Звонит будильник и начинается новый день. Какие ваши первые действия? Большинство людей выпивают чашку кофе. Об этом говорится в издании The Conversation, информирует enovosty.com/news.
Хотя кофеин и связан с несколькими положительными эффектами, такими как повышение бодрости, энергии и настроения, однако в долгосрочной перспективе употребление кофеина может привести к негативным последствиям, таким как повышение уровня холестерина в крови, дефициту питательных веществ и другим последствиям.
Тогда ученые решили дать ответ на вопрос, чем можно заменить кофе? И пришли к выводу, что употребление кофе можна заменить спортивными упражнениями.
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В недавнем исследовании ученые сравнили эффекты от занятия физическими упражнениями и употреблением кофеина и пришли к выводу, что, например, ходьба на беговой дорожке эквивалентна дозе кофеина и приводит к улучшению рабочей памяти.
Это означает, что быстрая прогулка во время обеденного перерыва может помочь в борьбе с энергетическим спадом во второй половине дня.