СБУ блокировала реализацию 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора
СБУ блокировала реализацию 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора
Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что незаконный бизнес был организован топ-менеджментом одной из легальных компаний по производству алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды.
Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.
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Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 млн грн и нелегальную линию по разливу продукции. Сейчас устанавливается масштаб убытков государственного бюджета из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие