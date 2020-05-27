СБУ блокировала реализацию 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора

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СБУ блокировала реализацию 60 тонн алкоголя с поддельными марками акцизного сбора

Служба безопасности Украины обнаружила в Черкасской, Полтавской и Житомирской областях склады с почти 60 тоннами алкоголя с поддельными марками акцизного сбора, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконный бизнес был организован топ-менеджментом одной из легальных компаний по производству алкоголя. На неучтенную продукцию злоумышленники наносили акцизные марки с номерами, которые были выданы другим игрокам рынка в предыдущие периоды.

Злоумышленники также использовали марки старого образца и поддельные акцизы для маркировки своей продукции.

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Во время обысков в складских помещениях правоохранители обнаружили алкогольную продукцию общей стоимостью более 3,5 млн грн и нелегальную линию по разливу продукции. Сейчас устанавливается масштаб убытков государственного бюджета из-за действий злоумышленников. Продолжается досудебное следствие