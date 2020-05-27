Киберполиция разоблачила харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента

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Сотрудники киберполиции в Харьковской области разоблачили харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента

Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили 36-летнего харьковчанина в незаконной ретрансляции видеоконтента, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что мужчина в 2014 году создал и администрировал несколько сайтов с видеоконтентом, права которых принадлежат известным мировым компаниям. Основным заработком гражданина было размещение на собственных веб-ресурсах рекламы. Сумма нанесенного ущерба правообладателями устанавливается.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта в Харькове. По результатам обыска изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Во время предварительного осмотра техники получены доказательства противоправной деятельности мужчины