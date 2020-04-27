Женщина из Нигерии всю жизнь мечтала стать мамой: ее мечта осуществилась в возрасте 68 лет

Главная » Последние новости » Новости общества » Женщина из Нигерии всю жизнь мечтала стать мамой: ее мечта осуществилась в возрасте 68 лет Женщина из Нигерии всю жизнь мечтала стать мамой: ее мечта осуществилась в возрасте 68 лет

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Лечащий врач назвал этот случай настоящим чудом.

Женщина из Нигерии родила близнецов, мальчика и девочку, в возрасте 68 лет.

Маргарет Аденуга прошла три процедуры ЭКО, прежде чем родить близнецов, информирует enovosty.com/news.

Ее 77-летний муж Ноа Аденуга сказал CNN, что поженившись в 1974 году, они давно хотели иметь своего собственного ребенка.

Аденуга сказал, что они никогда не сдавались даже после неудачных попыток.

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«Я мечтатель, и я был уверен, что эта наша мечта осуществится».

Дети родились с помощью кесарева сечения на сроке в 37 недель 14 апреля в Лагосской университетской учебной больнице (LUTH), но больница только недавно опубликовала эту новость, чтобы дать маме время для восстановления сил.

Доктор Адейеми Окуново, принимавшая роды, сказала CNN, что в больнице была собрана команда специалистов для наблюдения за беременностью из-за возраста роженицы.

«Будучи пожилой женщиной и новоиспеченной матерью, это была беременность с высоким риском, но мы смогли сохранить ее беременность до нужного срока», — сказала Окуново CNN.

Доктор Окуново сказала, что хотя пожилые женщины и способны зачать ребенка с помощью ЭКО, врачи должны предупреждать их о медицинских рисках, связанных с беременностью в этом возрасте.

«Есть связанные с возрастом медицинские осложнения, например — ребенок может родиться недоношенным. Нашей роженице повезло, но у многих могут начаться другие осложнения во время родов или после рождения ребенка», — сказала доктор.

Источник: CNN