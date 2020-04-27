Нацполиция разоблачила наркодилеров, которые через Telegram-канал продавали кокаин

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Нацполиция разоблачила организованную группировку, которая через Telegram-канал продавала кокаин и экстази

Работники сектора криминальной полиции отдела «Южная Борщаговка» Святошинского управления полиции заметили на улице мужчину, который ранее привлекался к ответственности за наркопреступления, и остановили для проверки. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него вещество, похожее на амфетамин, и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события, информирует enovosty.com/news.

«Мы установили, что задержанный оказался организатором группы, в состав которой входило еще четыре человека, которые имели четко распределенные роли: организатор, два сбытчиков, так называемые бухгалтер и оператор. Они — местные жители: мужчины, 1992, 1994 и в 1986 годов рождения, и две женщины, 1995 и 1989 рождения, некоторые из них ранее судимы за аналогичные преступления. Работали злоумышленники через телеграмм-канал, в котором принимали заказы и указывали места «закладок», — сообщил полицейский.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства участников группировки, где изъяли и в дальнейшем направили на экспертизу около 50 граммов вещества, похожего на кокаин и несколько десятков таблеток, похожих на экстази, а также 270 граммов порошкообразного вещества, похожего на амфетамин, и около 300 граммов вещества, похожего на метадон.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.