Контрразведка разоблачила очередные попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами

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Контрразведка СБУ разоблачила очередные попытки вербовки украинцев российскими спецслужбами

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила новые факты агрессивной деятельности российских спецслужб по вербовке и склонению наших соотечественников к действиям в ущерб государственной безопасности нашей страны, информирует enovosty.com/news.

Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении границы с полуостровом.

Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информация по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. После «выбивания» и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту «Каланчак».

После этого Служба безопасности Украины осуществила проверку информации об обстоятельствах незаконного задержания пограничника и его контактов с ФСБ РФ. Служба безопасности Украины рекомендует воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории, а также напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали никаких преступных действий и добровольно заявляли органам государственной власти о своей связи с иностранными организациями и о полученном задании.

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