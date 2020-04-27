Кабмин планирует разрешить работу некоторым продовольственным рынкам

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин планирует разрешить работу некоторым продовольственным рынкам Кабмин планирует разрешить работу некоторым продовольственным рынкам

Закрыть Отправить

Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин планирует разрешить работу некоторым продовольственным рынкам, которые будут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм

В среду, 29 апреля, Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время онлайн-совещания с Президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам борьбы с COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Глава Правительства отметил, что это стало возможным благодаря тому, что Министерство здравоохранения Украины и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

«Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будет строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период», — сообщил Денис Шмыгаль.

Как отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, соответствующие изменения относительно возобновления работы продовольственных рынков будут зафиксированы в постановлении №211 на очередном заседании Правительства в среду, 29 апреля.

Читайте: На столичных пляжах зафиксированы нарушения санитарных норм: купаться не рекомендуется