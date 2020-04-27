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Древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось

Главная » Последние новости » Новости общества » Древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось
 
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Согласно проведенному исследованию, древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось

Континенты Земли постоянно находятся в движении и это ключевая особенность нашей планеты. Но так было не всегда, информирует enovosty.com/news.

В то время как некоторые ученые считают, что тектонические плиты Земли начали перемещаться только миллиард лет назад, другие ученые предполагают, что процесс перемещения начался около четырех миллиардов лет назад, когда наша планета «была всего лишь младенцем».

Анализируя магнетизм в древних горных породах Австралии и Южной Африки, исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института узнали, что тектонические плиты начали двигаться как минимум 3,2 миллиарда лет назад, а, возможно, и раньше.

Например, считается, что во время палеозойской эры южные материки были одним огромным континентом, который назывался «Гондвана». Приблизительно 370 — 390 млн. лет назад древние материки стали объединяться: Северо-Американский с Западной Европой (появилась Еврамерика). Большая часть Северной Америки находилась в южном полушарии. А в экваториальных и тропических широтах располагались Китайский, Австралийский и Сибирский континенты, а также часть Еврамерики.

Читайте: Ученые выдвинули новую версию происхождения материков Земли

Древние скалы показывают, что материки начали передвигаться раньше, чем считалось

Около 320—340 млн. лет назад началось сближение континентов. В местах столкновения начали появляться горные сооружения — Тянь-Шань, Урал, горные массивы Западного Китая, Южной Монголии, Салаир и др.

Важно отметить, что движение тектонических плит опасно для человечества, поскольку вызывает сильные землятресения, которые иногда сопровождаются цунами и ураганами.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 67

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