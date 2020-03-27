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СБУ продолжает устанавливать факты насильной вербовки украинцев террористами «МГБ ДНР» (ВИДЕО)

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Контрразведка СБУ продолжает устанавливать факты насильной вербовки украинцев террористами «МГБ ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины установила факт привлечения к негласному сотрудничеству так называемым «МГБ ДНР» жителя Мариуполя, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, во время пребывания на временно оккупированной территории Донетчины был задержан представителями одного из незаконных вооруженных формирований. Затем боевики передали его сотрудникам так называемого «МГБ ДНР».

Представители псевдоспецслужбы завербовали гражданина, взяли с него письменное обязательство, присвоили псевдоним и отработали каналы электронной связи. За материальное вознаграждение житель Мариуполя, с учетом его криминального прошлого, должен был выполнять задачи по сбору и передаче вражеской стороне личных данных сотрудников правоохранительных и специальных органов Украины.

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Также он «обязался» собирать сведения об объектах критической инфраструктуры города. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина сразу попал в поле зрения сотрудников украинской контрразведки. Сейчас выясняются все обстоятельства его привлечения к противоправной деятельности во вред государственной безопасности Украины, а также другие аспекты пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 322

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