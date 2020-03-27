Maruv гневно пожаловалась, что не может вернуться в Украину из Москвы. Украинцы в бешенстве

Главная » Последние новости » Новости общества » Maruv гневно пожаловалась, что не может вернуться в Украину из Москвы. Украинцы в бешенстве Maruv гневно пожаловалась, что не может вернуться в Украину из Москвы. Украинцы в бешенстве

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Украинская певица Maruv записала гневную речь о том, что не может вернуться в Украину из РФ.

Известная артистка и любительница латекса Анна Корсун в своём Instagram записала гневные stories, в которых эмоционально жаловалась в адрес украинского консульства, информирует enovosty.com/news.

«Я просто в шоке. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой. И какие варианты есть. И это просто самое невежественное консульство. Девушка-оператор просто психованная. И второй раз, когда я перезваниваю, чтобы получить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку. Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой. Они говорят одну заученную фразу: «Тот, кто хотел выехать, уже выехал». Так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают?» – не стеснялась в выражениях артистка, которая в прошлом году оказалась в эпицентре скандала с «Евровидением».

Украинцы в социальных сетях оперативно отреагировали на ситуацию и начали писать гневные или же ироничные посты:

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