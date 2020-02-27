В Украине кредитные организации подписали кодекс профессиональной этики: что это значит для украинцев

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Крупнейшие микрофинансовые организации утвердили кодекс профессиональной этики

В Украине крупнейшие микрофинансовые организации утвердили кодекс профессиональной этики. Кодекс был разработан членами Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, информирует enovosty.com/news.

Подписание кодекса должно способствовать созданию добропорядочной коммерческой практики и улучшить уровень качества обслуживания клиентов. Подписанием кодекса этики представители микрофинансового рынка кредитования берут самостоятельно на себя дополнительную ответственность перед заемщиками

Теперь микрофинансовые организации будут работать в соответствии с общеевропейскими стандартами. В частности, микрофинансовые организации не будут угрожать должнику, предоставлять фейковую информацию, использовать нецензурную лексику, звонить должнику в ночное время или праздники