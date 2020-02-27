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СБУ блокировала подпольное изготовление и продажу оружия в различных регионах Украины

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала подпольное изготовление и продажу оружия в различных регионах Украины
 
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Сотрудники СБУ блокировали в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным следствия, двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения их в боевое состояние для последующей продажи. Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства — в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы и по почте переправляли им готовый товар.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов, 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

СБУ блокировала подпольное изготовление и продажу оружия в различных регионах Украины

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В Киеве Служба безопасности Украины также разоблачила подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По версии следствия, житель столицы в собственном доме наладил кустарное изготовление автоматического огнестрельного оружия для продажи. Готовый товар он переправлял через сервисы почтовой связи клиентам, которых находил в интернете на специализированных форумах. Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли 2 пистолета-пулемета, большое количество патронов различного калибра и почти полкилограмма пороха. Также обнаружено комплектующие для огнестрельного оружия, заготовки двух пистолетов-пулеметов. Изъятые образцы средств поражения передано на экспертизу.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия проводились совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 276

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