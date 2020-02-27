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Нацполиция задержала группу «черных лесорубов» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Нацполиция задержала группу «черных лесорубов» (ВИДЕО)
 
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Нацполиция задержала группу «черных лесорубов», которые осуществляли незаконную вырубку дуба на территории заповедника «Пуща Водица»

В среду, 26 февраля, оперативники управления стратегических расследований в Киеве, следователи следственного управления полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры Киева при участии управления патрульной полиции задержали восемь человек во время транспортировки незаконно вырубленной древесины, информирует enovosty.com/news.

В ходе следствия правоохранители установили, что жители Ровенской области организовали на территории ландшафтного заповедника местного значения «Пуща Водица» незаконную вырубку дуба. Каждый участник преступной группировки отвечал за свое направление деятельности: организация незаконной вырубки древесины, подбор работников и доставка их в Киев, транспортировка древесины в место хранения.

В целях конспирации «черные лесорубы» тщательно планировали каждый выход на «работу» и маршруты вывоза древесины. Склад хранения находился в г.Ровно. В дальнейшем «черные лесорубы» реализовывали древесину по цене 500 долларов США за кубический метр.

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По предварительным подсчетам в результате преступной деятельности группировки государству нанесен ущерб более чем на миллион гривен. В ходе проведения полицейской спецоперации были задержаны восемь участников преступной группы.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 180

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