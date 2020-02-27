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Германия выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

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Германия выделяет дополнительные 4 млн евро на поддержку деятельности Международного комитета Красного креста на востоке Украины

В МИД Германии сообщили, что Германия в рамках поддержки гуманитарных мероприятий в 2020 году к уже обещанным 2 млн евро выделит еще 4 млн евро, информирует enovosty.com/news.

Немецкое правительство увеличивает размер финансовой поддержки деятельности Международного комитета Красного креста (МККК) в Украине. Центр МККК находится на востоке страны, где гуманитарная деятельность организации оказывает большое влияние на преодоление последствий боевых действий.

Германия выделяет 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Международный комитет Красного креста обеспечивает жителей восточной части Украины чистой питьевой водой, медицинской помощью, закупает медикаменты, обучает оказанию первой медицинской помощи, закупает оборудование для больниц, проводит профилактические мероприятия, снабжает продуктами питания, информирует о минах, осуществляет поиск пропавших без вести и многое другое


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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