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Ученые составили перечень частей тела, которые не нужны современному человеку

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые составили перечень частей тела, которые не нужны современному человеку
 
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Во время эволюции человеческий организм становился все совершеннее. Однако до сих пор остались части тела, которыми мы давно не пользуемся.

Процесс эволюции – очень медленный. Несмотря на то, что человек хорошо приспособился к окружающей среде и сильно поумнел, у него остались признаки древних предков. Ученые считают, что на данный момент у нас присутствуют шесть частей тела, которыми мы не пользуемся, информирует enovosty.com/news.

Первым исследователи называют мускул Palmaris longus, расположенный на запястье. Раньше он был нужен для того, чтобы хорошо лазить по деревьям. На данный момент только 15% людей рождаются без Palmaris longus.

Постепенно исчезнет еще одна мышца – бугорок Дарвина. Он находится на верхней части уха. Благодаря ему можно шевелить ушами. Нашим древним предкам такое умение нужно было для того, чтобы более качество определять расположение добычи или злобных хищников.

По мнению ученых, вскоре исчезнет и копчик. Этот отросток бывшего хвоста пока играет роль крепежа для мышц.

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Во внутреннем уголке глаза у нас пока есть аленькая розовая подушечка — третье веко, когда-то играющая роль перепончатой мембраны. Скоро и ей придет конец.

Исследователи считают, что в будущем у человека на коже престанут появляться мурашки. Когда-то сегодняшняя наша реакции на эйфорию помогала распушивать шерстку и выглядеть побольше во время встречи с врагом.

В дальнейшем должен исчезнуть и хватательный рефлекс у детей. В царстве животных он помогает детенышам хвататься за шерсть родителя.


Автор: Катерина Лукьянчук
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