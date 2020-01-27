«Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР»
СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР». Он сообщил правоохранителям, что террористы не соблюдают никаких условий и открывают огонь по украинским позициям без команды.
В районе проведения ООС Служба безопасности Украины задержала боевика «ДНР», который обстреливал позиции украинских военных, информирует enovosty.com/news.
Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Задержанный был стрелком-гранатометчиком «1 армейского корпуса ДНР» и в течение двух лет нес так называемую службу на позициях «Шанхай» и «6\7». Как стрелок-гранатометчик он принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении шахты «Торецкая»
В 2016 году после ранения в голову его комиссовали. В конце концов, ища подработку, он приехал в Мариуполь, где и был задержан. Он сообщил правоохранителям, что террористы не соблюдают никаких условий и открывают огонь по украинским позициям без команды.
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