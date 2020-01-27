«Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР»

Главная » Последние новости » Новости общества » «Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР» «Стреляли, когда хотели»: СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР»

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СБУ задержала боевика-гранатометчика «ДНР». Он сообщил правоохранителям, что террористы не соблюдают никаких условий и открывают огонь по украинским позициям без команды.

В районе проведения ООС Служба безопасности Украины задержала боевика «ДНР», который обстреливал позиции украинских военных, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Задержанный был стрелком-гранатометчиком «1 армейского корпуса ДНР» и в течение двух лет нес так называемую службу на позициях «Шанхай» и «6\7». Как стрелок-гранатометчик он принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении шахты «Торецкая»

В 2016 году после ранения в голову его комиссовали. В конце концов, ища подработку, он приехал в Мариуполь, где и был задержан. Он сообщил правоохранителям, что террористы не соблюдают никаких условий и открывают огонь по украинским позициям без команды.

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