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Рада решила навести порядок с беспределом коллекторов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Рада решила навести порядок с беспределом коллекторов (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» и автор законопроекта о регулировании действий коллекторских компаний Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, какие права получают граждане Украины если их незаконно преследуют коллекторы, согласно принятому сегодня в первом чтении законопроекта № 4241.

Нардеп отметила, что закон будет регулировать деятельность коллекторских компаний, которые сегодня безнаказанно терроризируют как самих должников, так и их близкое окружение, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, согласно статьям законопроекта коллекторские компании должны состоять в специальном реестре коллекторов. В случае, если такая компания требует деньги с должников и не числится в специальном реестре — это законный повод для граждан обратиться в правоохранительные органы и попросить о защите.

Кроме того, по словам нардепа, задолженность таким коллекторам можно не возвращать.

Как отметила Ольга Василевская-Смаглюк, законопроект четко регламентирует правила работы коллекторов, санкции за нарушения норм этического поведения, а также порядок регистрации и функционирования таких компаний.

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Василевская-Смаглюк подчеркнула, что вся информация о коллекторских компаниях будет находиться в НБУ и в случае, если с должника стягивают долговые обязательства с нарушение процедур или этических норм, необходимо обращаться непосредственно в НБУ с жалобой.

«Если коллекторы с нарушением стягивают долги с граждан, а нарушения предполагают: телефонный террор, автодозвон, привлечение третьих сторон к решению вопроса задолженности и т.д., можно обратиться с жалобой в НБУ. Поскольку регулятором предусмотрены существенные штрафы для коллекторов, которые нарушают этические нормы. Предусмотрено даже исключение из реестра компаний занимающихся коллекторской деятельностью», — подытожила нардеп.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 11

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