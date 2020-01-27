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Павел Розенко рассказал о перспективах передачи «Укрзализныци» в управление Deutsche Bahn

Главная » Последние новости » Новости общества » Павел Розенко рассказал о перспективах передачи "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
 
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что министерство планирует привлечь менеджмент Deutsche Bahn для сотрудничества и развития «Укрзализныци» в качестве советников с возможностью изменения их статуса в дальнейшем. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Украинском завтраке в Давосе сообщил, что Украина передает «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn на 10 лет

С вопросом относительно реальности перспектив передачи «Укрзализныци» в управление Deutsche Bahn «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-министру социальной политики Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.

«C одной стороны, ситуация выглядит комично. А с другой стороны, ситуация могла бы сыграть для Украины в плюс, а на самом деле сыграла в глубокий минус. И это, я думаю, очень сильно ударило по авторитету и президенту, и правительству и государства в целом. Ведь фактически началось все с того, что премьер-министр Украины заявил на весь мир с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе, который является одной из крупнейших площадок экономических дискуссий мира, о том, что правительство передает на 10 лет в управление Deutsche Bahn украинскую железную дорогу. То есть он сказал это как уже определен факт. И речь шла именно о передаче в управление. Но ситуация начала разворачиваться в совершенно другую сторону. И буквально через несколько часов появилось заявление от самой компании Deutsche Bahn, в которой полностью опровергается информация, озвученная премьер-министром. В сообщении Deutsche Bahn говорится, что речь идет только о консультировании и только об определении отдельных функций, для реализации которых могут быть привлечены специалисты немецкой компании.

То есть о передаче в управление на сегодняшний день речи уже не идет. И получилось так, что премьер-министр Украины сказал откровенную ложь на весь мир и, по моему мнению, это колоссальные репутационные потери для страны, для президента Украины, который присутствовал на Всемирном экономическом форуме, и для правительства в целом. И дальнейшие события показали, что на самом деле никаких договоренностей нет, ведь буквально через несколько дней после этого скандала правительство только создало рабочую группу по проведению соответствующих консультаций с немецкой компанией.

Поэтому мне трудно сегодня прогнозировать, как будет дальше. Но, я считаю, что об управлении сегодня речи идти не может. И наконец правительство не имеет таких прав, чтобы решать эти вопросы», — сообщает Павел Розенко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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