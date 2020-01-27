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На Винничине полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой

Главная » Последние новости » Новости общества » На Винничине полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой
 
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На Винничине полицейские открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой. Следственно-оперативная группа полиции Винницкой области установила, что по собаке стрелял 66-летний мужчина из охотничьего ружья

В Нацполицию позвонила волонтер, которая сообщила, что к ней обратились жители села Пурпуривци и рассказали о факте жестокого обращения с собакой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Следственно-оперативная группа полиции Винницкой области, которая выехала выяснять обстоятельства происшествия, установила, что по собаке стрелял 66-летний местный житель из собственного охотничьего оружия. Полицейские допросили злоумышленника. Мужчина оправдывался, что пес несколько раз душил домашнюю птицу. Поэтому в очередной раз, когда пес забежал во двор, злоумышленник ранил животное и отнес его к водоему.

Полицейские изъяли у мужчины охотничье ружье, которое находилось у него на законных основаниях. Раненую собаку забрали волонтеры для оказания медицинской помощи. Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 20

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