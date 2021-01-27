Когда на самом деле украинцы получат доступ к вакцине. The Economist назвало правдивую дату

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Более 85 бедных стран во всем мире не скоро получат доступ к вакцинации. Украина оказалась в этом списке

Украина оказалась в списке стран, которые не получат широкий доступ к вакцинации до 2023 года. Такими результатами исследования поделилось авторитетное издание The Economist, информирует enovosty.com/news.

В начале 2021 года три вакцины от Pfizer (США) -BioNTech (Германия), Moderna (США) и AstraZeneca-Oxford University (Великобритания) начали массово внедряться в развитых странах. В это же время китайские и российские вакцины внедряются как внутри страны, так и в развивающихся странах, таких как Египет, посредством двусторонних дипломатических соглашений. В целом же, происходит то, о чем предупреждали ещё в начале пандемии — разрыв между богатыми и бедными странами будет огромным.

Быстрее всех вакцина появится в странах Европы, США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и Гонконге, где уже в этом году будут массово прививать всё население. А вот 85 бедных стран, среди которых оказалась и Украина, смогут получить доступ к массовой вакцинации только в 2023 году. В этом списке, рядом с нами, почти все африканские страны:

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Прогнозы аналитиков сделаны, учитывая информацию о соглашениях о поставках вакцины, ограниченности производства, неуверенности в препарате, численности населения и доступности медицинских работников. Аналитики издания сообщают о том, что страны из этого списка полагаются на инициативу COVAX по которой вакцину будут получать только 20% от всего населения этих стран. Именно потому массовую вакцинацию они смогут получить не ранее 2023. Если вообще смогут, — отмечают в The Economist.