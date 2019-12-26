Стала известна причина замедления роста ВВП Украины в 2020 году
Ведущие эксперты считают, что основной причиной замедления роста ВВП Украины в 2020 году будет падение промышленного производства
По мнению экспертов, одной из причин замедления роста ВВП в 2020 году станет падение промышленного производства, информирует enovosty.com/news.
Руководитель подразделения по финансовому анализу компании ICU Александр Мартыненко считает, что положительная динамика в начале 2020 года маловероятна. Он отметил, что с начала 2020 года динамика промышленного производства может измениться в лучшую сторону. Однако кардинальные изменения маловероятны.
Президент «Укрметаллургпром» Александр Каленков сообщил, что большое влияние на промышленное производство оказало уменьшение объемов производства в горно-металлургическом комплексе. Он отметил, что наша страна экспортирует более 80% металлопродукции и около 50% железорудного сырья и поэтому очень зависит от внешней конъюнктуры.
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По словам Каленкова, падение промпроизводства скажется на показателе ВВП и руководству необходимо уже сейчас предпринимать серьёзные шаги по увеличению конкурентоспособности украинского производителя.
Напомним, ранее сообщалось, что спад промпроизводства в ноябре 2019 года в годовом выражении ускорился до 7,5%. Наибольшее падение зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (25,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (15,4%), металлургии (14,2%)