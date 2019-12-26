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СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»

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Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой осуществила первое онлайн-«ориентирование»

Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой осуществила первое поручение о проверке товаров в онлайн-форме. Запрос был направлен на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Процесс отправки поручений происходит через онлайн-форму с прозрачным и понятным алгоритмом действий. Правоохранители вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационный комплекс.

Ранее «ориентирование» о проведении таможенного досмотра направлялось от Службы и других правоохранительных органов к конкретному таможенного посту в бумажном виде. Это приводило к тому, что на уровне центральных аппаратов таможни и правоохранительных органов невозможно было отследить результативность таких «досмотров». Такая процедура увеличивала количество злоупотреблений на местах.

Запуск централизованной отправки поручений через электронную систему минимизирует эти явления. «Это нововведение — яркая иллюстрация изменений, которые уже происходят в стране. Речь идет не только о новом способе отправки поручений, а о построении новой системы, где с каждым шагом устанавливаются четкие и прозрачные правила. Системы, которая позволяет работать на опережение — не бороться с последствиями, а нейтрализовать коррупцию на старте. И крайне важно, что между нашими ведомствами есть общее понимание и взаимодействие во всех процессах», — заявил Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

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«Мы максимально переводим всю работу в электронный вид и минимизируем влияние человеческого фактора. Особенно в вопросах проверок. Ведь бумажные поручения невозможно отследить и они могут «потеряться» на таможне. Теперь мы максимально сконцентрируем всю эту информацию в одном месте и будем контролировать процесс проверок», — прокомментировал запуск первого онлайн-«ориентирования» Председатель Гостаможслужбы Максим Нефедов.

Проект запустился в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 2 октября 2019 № 861 «О реализации экспериментального проекта по организации централизованной отправки правоохранительными органами в электронном виде поручений на проведение таможенного досмотра (переосвидетельствования) товаров, транспортных средств коммерческого назначения».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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