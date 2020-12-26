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«Остановите террор»: Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора крымским татарам

Главная » Последние новости » Новости общества » "Остановите террор": Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора крымским татарам
 
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В оккупированном Симферополе родственница крымских татар, которых осудили в РФ, Фатма Исмаилова вышла на одиночный пикет.

Женщина пыталась привлечь внимание людей к приговору в отношении ее отца и брата, передает на Крым.Реалии.

На плакате Фатма Исмаилова написала о сроках, которые ранее присудили ее супругу и теперь запрашивают для ее отца и брата. «Мужу – 13,5 лет, брату – 13 лет, отцу – 19 лет. За что? Остановите государственный террор!», информирует enovosty.com/news.

«Остановите террор»: Крымчанка Исмаилова в оккупированном Симферополе вышла на пикет против приговора крымским татарам

В 2016 году арестовали ее супруга – Рустема Исмаилова. 18 июня 2019 года суд в России признал его виновным якобы в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России, и приговорил к 14 годам лишения свободы. В апелляции срок уменьшился на полгода.

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Ее отца и брата – Энвера и Ризу Омеровых – задержали в июне 2019 года. Их также обвинили якобы в участии и организации ячейки «Хизб ут-Тахрир». МИД Украины выразило протест в связи с арестами в оккупированном Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

23 декабря 2020 года во время судебного заседания в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону прокуроры запросили 19 лет колонии строгого режима для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима для Ризы Омерова.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар во время Совета ООН сообщила, что российские власти продолжают репрессивную кампанию в захваченном Крыму, прежде всего – против крымских татар.

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Джеппар констатировала, что в Крыму политзаключенные и лица с симптомами COVID-19 лишены надлежащей медицинской помощи.Она обратила особое внимание на ситуацию с Теймуром Абдуллаевым, который, несмотря на коронавирусную болезнь, был переведен в штрафной изолятор.

На днях Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров получил на отделении «Укрпочты» в Киеве письмо от Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Красноярского края России, в котором его указали как «подсудимого».

Следком России по Крыму заочно предъявил обвинения председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 212 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

Чубаров отметил, что российские власти «начали очередную волну репрессий против крымскотатарского народа».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 46

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