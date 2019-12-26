Нацбанк вводит для украинских банков новый норматив ликвидности NSFR

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Нацбанк вводит для украинских банков новый норматив ликвидности NSFR

Национальный банк Украины вводит для банков новый норматив ликвидности Net Stable Funding Ratio (NSFR), определяющий минимальный уровень ликвидности на один год, информирует enovosty.com/news.

Норматив определяется как отношение объема имеющегося финансирования к размеру необходимого стабильного финансирования. Украинские банки должны будут соблюдать норматив NSFR по всем валютам и обеспечивать постоянный мониторинг норматива.

Начальное значение будет рассчитываться по итогам тестовых расчетов, которые будут определяться ежемесячно с августа 2019 гда и до конца 2020 года. С 2021 года норматив NSFR станет обязательным для выполнения всеми украинскими банками

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